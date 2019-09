Promotion de l’excellence dans le Foot guinéen : Cellcom-Guinée sponsorise le ‘’Lengué d’Or’’

CONAKRY-Dans le but de promouvoir l’excellence dans le football guinéen, la compagnie de téléphonie mobile Cellcom-Guinée, a décidé d’associer son image à l’évènement Lengué d’Or qui se déroule le 20 Décembre 2019. Cet évènement qui est à sa 4ème édition récompense les sportifs guinéens qui se sont illustrés au cours de l’année.

En prélude donc à cette édition qui va réunir du beau monde, Cellcom en appui à la structure Vision Foot Management, organisatrice de l’événement, a animé un point de presse ce mercredi 25 septembre 2019 à son siège principal.

Fière d’accompagner le secteur sportif, Maimouna Marega a indiqué que le Lengué d’Or est un évènement central pour lequel Cellcom tient à participer afin de contribuer grandement à encourager le football guinéen en passant par la récompense.

‘’ Nous félicitons la société Vision Foot Mangement pour l’organisation de la 4ème édition du Lengué d’Or. Nous les encourageons à continuer ce qu’ils font. Ils mettent en avant l’excellence du football guinéen en récompensant les meilleurs footballeurs de l’année. C’est pourquoi Cellcom Guinée a souhaité accompagner la structure techniquement et financièrement afin de faire en sorte que cet événement puisse se pérenniser dans le temps et participer à encourager l’excellence guinéenne” a indiqué la directrice du service marketing et communication de Cellcom-Guinée.

Pour Maimouna Marega, depuis le début de cette année, Cellcom est dans une campagne de son slogan Guinéen et fier. Selon la directrice service marketing, l’évènement Lengué d’Or entre parfaitement dans le cadre de cette campagne et c’est la raison pour laquelle Cellcom a choisi de l’accompagner, a-t-elle dit.

Pourquoi le slogan Guinéen et Fier ?

’’Parce que Cellcom est la somme d’individus qui sont tous tournés à apporter le meilleur par les meilleures solutions dans le secteur de la téléphonie à la population guinéenne. Cette somme d’individus que compose Cellcom est fière de faire ce que nous faisons pour vous tous les jours. Nous sommes fiers de pouvoir participer à l’évènement le Lengué d’Or pour récompenser également cette excellence guinéenne. Notre entreprise s’est tout le temps attelée à mettre en avant la jeunesse guinéenne, les talents guinéens et tous les succès que la Guinée connait. En espérant que ces talents récompensés seront un modèle de réussite pour la jeunesse de ce pays et que ces jeunes continueront sur le même chemin qui a déjà été montré pour eux. Nous encourageons les organisateurs à continuer et nous travaillerons avec eux pour que cet évènement soit d’une grande réussite. Nous invitons tout le monde à voter pour récompenser les meilleurs footballeurs de cette année 2019’’, a souhaité Maimouna Marega.

Satisfait de l’accompagnement de Cellcom Guinée, le Président Directeur Général de la structure Vision Foot Management, Aboubacar Kamissoko, a vanté les qualités de cette société. Selon lui, Cellcom est une grande entreprise dans le domaine de la téléphonie mobile qui fait assez d’efforts dans l’accompagnement des évènements en Guinée.

‘’ Cette année, nous sommes accompagnés par Cellcom-Guinée qui va lancer un système de vote pour tous ses abonnés pour permettre d’élire les nominés du Lengué d’Or. En 2018, on avait présenté la 3ème édition, et cette année c’est la 4ème édition, ce qui n’est pas anodin car cette année nous avons eu des partenaires en l’occurrence Cellcom Guinée” s’est félicité le PDG Aboubacar Kamissoko.

Aux dires du PDG de Vision Foot Management, de grands noms du football africain dont le Camerounais Rigobert Song, les sénégalais Elhadj Diouf et Habib Baye, seront associés à cet évènement de récompense le 20 décembre prochain.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112