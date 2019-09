Appel référendaire d’Alpha Condé : Que cache le "silence" du FNDC ?

CONAKRY- Alors que le Président Alpha Condé a annoncé un référendum depuis les Etats-Unis, le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) peine encore à piper mot.

Jadis très prompts à faire des déclarations à chaque fois que le sujet lié à la Constitution est évoqué par le Président de la République, les détracteurs du changement constitutionnel en Guinée se murent dans un silence monacal.

Au-delà des déclarations à "l’emporte-pièce" entendues çà et là de quelques leaders politiques, la voix du FNDC se fait encore attendre. Pourtant dans le passé, on a souvent entendu des discours du genre : « Le jour où Alpha Condé prononcera le mot référendum, on va le chasser du pouvoir ».

Sauf que depuis le discours de New-York dans lequel le Chef de l’Etat a ouvertement appelé ses partisans à s’organiser et à se préparer pour le référendum, que nenni ! Le FNDC garde un silence assourdissant.

Que cache donc ce silence ? A-t-il un lien avec les fissures récemment remarquées entre partis politiques membres du FNDC sur la question de répondre ou non à l’invitation du Premier ministre aux consultations nationales ? Alors que les spéculations vont bon train, au niveau du Front on envisage de passer à l'action.

« Les discours sont terminés au niveau FNDC. Maintenant c’est l’action », glisse un membre du FNDC interrogé par Africaguinee.com, tandis qu’un autre prévient que « des actions d’envergures sont en perspectives. Le Président aura la réponse qu’il mérite bientôt », annoncé le frontiste, sans plus de détails.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112