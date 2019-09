Visite d’Alpha Condé aux Etats-Unis : quelles retombées pour la Guinée ?

WASHINGTON-En voyage d’Affaires aux Etats-Unis depuis début septembre, le président guinéen Alpha Condé affiche une certaine fierté quant aux fruits de sa visite. Ce, en dépit des critiques de l’opposition qui parle d’une simple promenade qui aurait coûté au trésor public plus de 10 millions de dollars Us (environs 100 milliards de francs guinéens). En tout cas si l’on se fie aux annonces du Chef de l’Etat, l’ont pourrait déduire que très bientôt, les investisseurs américains vont se bousculer devant les portes de la Guinée.

Les Etats-Unis veulent investir près de 70 milliards de dollars pour financer les entreprises américaines en Afrique, proclame le dirigeant guinéen lors d’une rencontre avec la diaspora à New-York. Voulant faire profiter à son pays de cette importante manne financière, il a jugé opportun de venir personnellement convaincre le Gouvernement américain pour que beaucoup d’entreprises américaines viennent investir en Guinée.

Au pas de charge, depuis son arrivée, il a multiplié des rencontres avec des hommes d'affaires américains, les institutions de Bretton Wood (FMI, Banque Mondiale), le milieu diplomatique. Bref depuis qu’il a posé ses valises dans le pays de l’Oncle Sam, il a mené une vaste opération de séduction en direction des milieux économiques et diplomatiques. Le dirigeant guinéen a pris tout son temps pour charmer les investisseurs dans les quatre coins des Etats-Unis. Washington, Boston, New-York, Houston etc.

Même s’il n’a pas rencontré Donald Trump, il a tout de même eu un tête-à-tête avec son Secrétaire d’Etat, Mike Pompéo avec lequel il a parlé affaires et politique. Dans la foulée de cette rencontre, il a décroché un accord dans le domaine des transports. Bientôt une ligne aérienne directe verra le jour entre la Guinée et les Etats-Unis dans le cadre de l’accord « open skye ». Aussi, il a pu dès son arrivée à Washington décrocher une petite enveloppe d’un million de dollars du Gouvernement américain qui va appuyer des recherches sur l’impact lié à l’exploitation du gaz par une firme américaine, apprend-on.

Alpha Condé ambitionne de faire de la Guinée le premier producteur mondial de la bauxite. Un secteur qui a d’ailleurs connu un véritable boom ces cinq dernières années. Pour la transformation de cette matière première, le dirigeant guinéen veut se tourner vers le gaz, oubliant carrément le charbon considéré comme pollueur. C’est tout le sens de sa visite dans l’Etat de Houston où il a eu des promesses.

« Si nous voulons transformer la bauxite en alumine ou en aluminium, il nous faut le gaz ou le charbon. Or moi je ne crois pas à la notion de charbon propre. Donc, il faut du gaz. Mais quel est l’Etat qui a le plus du gaz et qui a les plus grands hommes d’affaires ? C’est Houston. Quand je suis arrivé là-bas, le maire m’a dit, vous ne pouvez pas choisir mieux que Houston. Nous avons pu rencontrer des hommes d’affaires. Aujourd’hui beaucoup d’entre eux sont décidés d’aller investir en Guinée », a annoncé le président Condé. Et ce n’est pas tout… Il annonce aussi avoir rencontré le plus grand fonds d’investissement dans le domaine minier qui aurait promis de mettre la main dans la poche.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112