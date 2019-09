El hadj Mamadou Saliou Camara : « On ne veut pas qu’une décision soit prise contre la paix… »

CONAKRY- Face aux débats sur le projet de référendum constitutionnel, le Grand-imam de Conakry a livré un message. El hadj Mamadou Saliou Camara qui était ce mercredi 25 septembre 2009 chez le Premier Ministre Kassory Fofana, a insisté sur la nécessité de maintenir la paix dans le pays.

« On ne veut pas qu’une décision soit prise contre la paix et et l’unité nationale », a indiqué El hadj Mamadou Saliou Camara qui avait à ses côtés l’archevêque de Conakry monseigneur Vincent Koulibaly.

Les religieux ont également signifié au Chef du Gouvernement guinéen la nécessité d’éviter toute forme de violence.

