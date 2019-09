Budget des collectivités : NDI appuie les femmes des communes de Conakry…

CONAKRY-Une quarantaine de femmes issues des cinq (5) communes de Conakry bénéficie d’un renforcement de capacité sur l’analyse du budget des collectivités. L’atelier de formation qui a été ouvert ce mardi 24 septembre va durer trois jours. Lors de cette rencontre, il est également prévu la mise en place des caucus des conseillères des ces communes.

Organisé par le NDI (national democratic institute) sur financement de l’USAID, l’atelier s’étendra du 24 au 26 septembre 2019. Au cours de ces rencontres, les participants vont échanger sur les exigences légales du code des collectivités et l'ensemble de l’encadrement réglementaire pour une meilleure adoption du budget.

« Vous n'êtes pas sans savoir qu’il y a des instruments financiers nationaux, que se soit au niveau de l’ANAFIC (agence nationale pour le financement des collectivités locales), ou du FODEL qui accompagnent les collectivités. Donc, il faut que les conseillères comprennent comment est-ce qu’elles devraient intégrer ces instruments dans la délibération’’, a déclaré Paul Amegakpo, Directeur résident de NDI qui a ensuite rappelé le rôle de ces conseillères de Guinée dans le développement local.

« Nous voudrions que ces femmes fassent la différence, parce qu'elles sont en sous effectif en terme numérique, elles ne représentent qu'environ 25% de l’ensemble des élus au niveau de Conakry. Elles doivent faire preuve d'efficacité, de capacité afin de pouvoir être respectées et donner une autre image des femmes élues de Guinée. Donc, cette formation leur permettra au sein du caucus des femmes qu'elles formalisent, de pouvoir apprendre à travailler ensemble au bénéfice de l'ensemble de la population », expliqué le premier responsable de NDI en Guinée.

De son côté, la maire de Kaloum a interpellé les conseillères sur les nombreux défis à relever dans la gestion des communes.

« Nous espérions que les femmes tireront le plus grand bénéfice de cette formation. Nous avons un devoir de redevabilité vis-à-vis de nos électeurs. Pendant les élections chacune de nous a tenu des promesses aux populations. Celles-ci, ne doivent pas être vaines. Nous devrions pouvoir les tenir, nous devons pouvoir créer de l'emploi pour les jeunes, encadrer et aider les femmes au foyer. Et pour cela, il faut du travail et c'est pour cela que nous comptons sur vous pour répondre aux besoins vitaux de nos populations », a interpellé Aminata Touré.

Le NDI qui appuie cette formation souhaite la mise en place du caucus des femmes conseillères dans les 7 régions administratives du pays à la fin de cet atelier.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél: (00224) 655 31 11 14