Nouvelle constitution en Guinée : Le “Oui Mais” de Bah Ousmane…

CONAKRY- Bah Ousmane affiche une certaine prudence quant au soutien de son parti au projet de référendum constitutionnel. Le Ministre Conseiller à la Présidence fait du « Oui Mais » au sujet de ce projet auquel tient tant la mouvance présidentielle.

« Sur le débat lié à la nouvelle Constitution que d’autres appellent la révision constitutionnelle. Ce sujet a été discuté au sein du parti et au sein du Bureau Exécutif. Chacun a donné sa position. Les débats ont été houleux, nous sommes un parti démocratique, chacun a donné son point de vue. Il a été dit que nous à l’UPR nous luttons pour l’instauration de la justice et la démocratie dans ce pays. Beaucoup de constitutions ont été adoptées depuis au temps de Sékou Touré en passant par Lansana Conté jusque maintenant. S’il est opportun de réviser cette constitution, nous on a dit qu’on ne rejette pas mais nous voulons voir d’abord le contenu. Le parti UPR est d’accord pour le principe d’une constitution mais on voudrait prendre connaissance du projet », a déclaré Bah Ousmane, leader de l’UPR.

« Après les consultations entamées par le premier ministre, toutes les parties qui étaient appelées à cette concertation doivent être rappelée pour la présentation du projet (…). Après ça nous allons nous concerter aussi pour donner notre position », a précise l’ancien ministre des travaux publics.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00244) 666 134 023