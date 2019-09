Fête de l’indépendance à Kindia : Pourquoi le report des festivités ?

CONAKRY- Prévues à Kindia cette année, les festivités de la date du 02 octobre, marquant le 61ème anniversaire de l'indépendance de la Guinée, n'auront pas lieu. Pourquoi ce report ? Le Ministre de l’Administration du Territoire et de Décentralisation, Général Bouréma Condé a donné les raisons.

« Après le constat du niveau d'exécution des travaux des infrastructures administratives et sociales attendues à cette occasion, le gouvernement a pris la décision de reporter d'un an les festivités programmés », a annoncé le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Selon le Général Bouréma Condé, la commémoration de cette date historique doit se dérouler dans la grandeur infrastructurelle et dans la beauté artistique, culturelle digne de la signification de l'évènement.

« Le gouvernement rassure les populations laborieuses de la région de Kindia et l'ensemble des citoyens guinéens que toutes les dispositions nécessaires sont à présent prises pour l'achèvement total des infrastructures en cours d'exécution et celles nouvellement programmées. Et cela dans le délai imparti, afin de faire de la date du 02 Octobre 2020 à Kindia une journée de fête pleinement réussie », a indiqué Bouréma Condé.

A son arrivée au pouvoir en 2010, Alpha Condé a pris l’initiative de délocaliser la célébration de la fête nationale du 02 octobre, à l’intérieur du pays. L’objectif était de permettre aux principales villes des provinces d’être dotées en infrastructures.

