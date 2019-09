Environnement : des experts se penchent sur la réduction de l’érosion côtière…

CONAKRY- En Guinée, pour lutter contre l’érosion côtière et préserver les ressources halieutiques, le Ministère de l’Environnement des Eaux et Forêts en partenariat avec le PNUD (programme des nations-unies pour le développement) a ouvert ce lundi 23 Septembre 2019, un atelier de formation qui durera cinq jours. Ledit atelier réunit une quarantaine d’experts issus de divers départements ministériels, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers impliqués dans le relèvement des défis Environnementaux en zone côtière. Cette rencontre vise notamment à outiller les participants sur la modernisation et la performance de l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) dans le pays.

Organisé sous le thème “ Evaluation Environnementale Stratégique pour le Développement sectoriel durable”, cet atelier de cinq jours sera axé sur une formation générique et de partage d’expériences sur les EES ainsi que sur l’élaboration d’un plan de travail préliminaire d’une EES côtière et sur la présentation des résultats des travaux aux décideurs et participants.

Dans son discours de circonstance, le Secrétaire Technique de la Commission Néerlandaise pour l’Evaluation Environnementale, Giel Hendriksa exprimé la volonté de son institution à partager leurs expériences avec leurs homologues guinéens.

« Il y a défi environnemental et social à prendre en compte. Dans le domaine de la coopération internationale on voit que la Guinée vient d'être au centre d'activité. Et c’est là où la commission aimerait donner son appui et partager ses expériences. Depuis 25 ans, on travaille partout dans le monde. On est en coopération avec les agences locales et nationales dans les différents pays. On voit fortement une croissance en Afrique de l'ouest pour l'instrument de l'évaluation environnementale, que ça soit au niveau stratégique, ou au niveau des projets. On est prêt à partager notre expérience avec nos homologues ici en Guinée, les assister à donner notre avis », a déclaré M. Hendriks qui remercie le ministère de l’environnement pour cette invitation.

De son côté, le chargé de Programme Environnement et Développement Durable au PNUD a évoqué l’implication de son institution à accompagner la Guinée dans ce secteur.

« La zone côtière a été identifiée dans le document de communication nationale comme étant la plus vulnérable de la Guinée compte tenue des risques liés à la remontée du niveau de la mer. Donc, le PNUD est fortement impliqué auprès du gouvernement pour développer un projet d'adaptation pour une résilience des communautés. La zone côtière aussi est la zone économiquement qui est la plus vulnérable à ce niveau. Parce qu'elle reçoit assez d'infrastructures. Donc, cette étude est en phase avec ce que le PNUD est en train de faire », a affirmé Mamadou Ciré Camara qui annonce qu’une étude importante doit être engagée dans ce sens dans les prochains mois.

Pour sa part, le Secrétaire général du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts a invité les guinéens à agir maintenant pour réduire l’impact néfaste des changements climatiques. « Les changements climatiques sont là et on assiste de plus en plus à des pertes des terres cultivables, de la mangrove et des ressources halieutiques avec des conséquences économiques et sociales et écologiques accrues. Il a été démontré que de nombreux défis environnementaux trouvent leur solution dans l'élaboration des politiques et des plans sectoriels cohérents, adaptables par l'intégration des objectifs du développement durable», a indiqué Saidou Bary Sidibé.

A la fin de cette formation, les participants vont se constituer en réseau d’experts guinéens doté de connaissances avérées dans le Développement de la zone côtière et de sa durabilité Environnementale.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 11 14