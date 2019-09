Alpha Condé clarifie son agenda à New-York: "Préparez-vous au référendum…"

NEW-YORK-Les choses sont désormais claires ! Alors que son Premier ministre poursuit les consultations nationales sur la Constitution dont les conclusions doivent lui être remises avant de trancher comme il l’avait promis lors de son adresse à la Nation, le président Alpha Condé appelle déjà à se préparer pour le référendum.

« Je vous demande de vous préparer pour le référendum et les élections (applaudissements dans la salle, ndlr). Ça veut dire que ceux qui n’ont pas leurs cartes électeurs, vous devez commencer à les recenser », a lancé le Président Alpha Condé qui a conféré avec une partie la communauté guinéenne à New-York manifestement acquise à sa cause.

Alternant ton rassembleur et menaces, le dirigeant guinéen avertit qu’il n’acceptera pas que des gens qui ont mis le pays à terre reviennent pour l’enfoncer davantage. « Se venger ne sert à rien. Ça n’amène que la guerre dans un pays. Il faut qu’on s’accepte les uns des autres (…) Nous travaillons pour améliorer les conditions de vie des guinéens notamment les couches vulnérables, les femmes et les jeunes », a-t-il dit.

Mais un peu plus loin, le président de la République a durcit le ton. « Nous n’accepterons pas que des gens qui ont mis ce pays à terre, reviennent mettre ce pays à terre. Mais la démocratie, c’est la voie populaire. C’est pourquoi j’ai dit de consulter les populations parce que le pouvoir légitime, c’est celui qui sort du peuple. Il faut permettre au peuple de Guinée de décider de son avenir », a martelé le Chef de l’Etat.

Alpha Condé révèle qu’il a refusé de faire un sondage car selon lui 70% des populations se trouvent en zones rurales. « Quelqu’un m’a parlé de sondage, mais je lui ai dit que le sondage en Afrique est ridicule. 70% des africains sont des paysans. (...) Donc quand on a le courage de dire la vérité aux gens, ils finissent par comprendre. Soyez un peu plus patients, les choses vont s’améliorer progressivement, mais on ne peut pas tout faire en même temps (…) », a laissé entendre le président Condé.

Cette sortie du Président Alpha Condé a titillé certains leaders de l’opposition qui avaient boycotté les consultations. Un responsable de l’opposition qui s’est confié à notre rédaction a invité le Premier ministre a stoppé dès demain les consultations qu’il considère comme « farce » d’autant plus que le Président de la République a d’ores et déjà annoncé le référendum.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

