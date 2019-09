Guinée : Cellou Dalein annonce la reprise des manifestations de rue…

CONAKRY- Au lendemain de sa tournée européenne, le chef de file de l’opposition guinéenne est sorti de ses gongs ce samedi 21 septembre 2019 et a annoncé la reprise des manifestations de rue. Dans un ton ferme, Cellou Dalein Diallo a martelé que l’heure de la sensibilisation est terminée et que désormais il faut passer à l’action.

‘’L’heure est à la mobilisation, Alpha Condé n’entend qu’un seul langage c’est celui de la rue (…), il est temps maintenant qu’on bouge, qu’on arrête de dire qu’il faut se mobilise, la sensibilisation est terminée. Il faut qu’on passe à l’action, pour qu’on montre à ce monsieur que le peuple de Guinée n’accepte pas son projet. Nous allons très bientôt lancer le mot d’ordre au niveau du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC). Il faut que l’UFDG soit en première ligne parce que nous n’accepterons pas. Mobilisons-nous », a lancé Cellou Dalein Diallo, le leader de l’UFDG.

Le parti au pouvoir, RPG arc-en-ciel et l’opposition sont à couteaux tirés sur deux fronts. D’abord sur le projet de nouvelle constitution et la date des élections législatives qui ne fait pas l’unanimité depuis son annonce. Depuis près d’un an les manifestations de rue sont interdites en Guinée. Le gouvernement a renforcé la présence des services de sécurité dans la capitale notamment dans les zones favorables à l’opposition. Dans ce contexte, l’ancien premier ministre prévient que l’intimidation ne passera plus.

« Personne ne peut nous intimider et de nous empêcher de continuer ce combat pour la démocratie, pour l’unité de la Guinée, pour sa stabilité et celui du respect et de la restauration de l’Etat de droit dans le pays. Soyez mobilisés, la sensibilisation est terminée, c’est bientôt l’action (…)’’, martelé Cellou Dalein Diallo.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13