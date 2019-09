Criminalité à Conakry: des interrogations sur la mort de Karim Sylla à Kakimbo

CONAKRY-Un corps sans vie a été retrouvé ce samedi 21 septembre 2019 dans le quartier Kakimbo, dans la commune de Ratoma. La victime âgée de 25 ans a été retrouvée sous le pont des rails dans un secteur enclavé, a constaté Africaguinee.com.

La victime Aboubacar Karim Sylla, était étudiant diplômé et pompiste de profession. Selon les explications de son grand frère, c’est depuis hier vendredi 20 septembre 2019 que la famille a constaté sa disparition.

Sur les lieux du drame, le médecin légiste a expliqué que la mort de ce jeune remonte probablement à plus de 24H. Dr Harouna Savané affirme déjà qu’il y a une plaie pénétrante au niveau de la tête de la victime.

« Pour le moment on n’a pas tous les éléments sous la main. On a fait un examen sommaire et une fois à la morgue nous allons probablement faire l’autopsie et c’est à l’issu de l’autopsie qu’on pourrait dire réellement les circonstances de sa mort. Mais pour le moment tout ce qu’on sait, on a trouvé une plaie pénétrante au niveau de la tête. Une fois arrivée à la morgue on va faire plus d’investigations pour savoir réellement qu’est-ce qui est à l’origine. », a expliqué ce Médecin légiste.

La famille de la victime est dans la consternation. Sékou Yalany Sylla, le grand frère du défunt explique comment sa famille a remarqué l’absence d’Aboubacar Karim Sylla.

« Il travaille à la station de Hamdallaye comme pompiste. Il sort chaque jour à 5h après sa prière de l’aube pour aller au service. Donc hier quand il est sorti il n’est pas arrivé au lieu de service mais nous c’est vers 19h qu’on s’est rendu compte parce que c’est l’heure à laquelle il revient à la maison. Après on a tenté de le joindre au téléphone, mais ses numéros étaient injoignables. On a continué à faire des recherches et aujourd’hui vers 15h on m’a appelé pour m’informer qu’on a retrouvé le corps de mon jeune frère dans les baffons à Kakimbo ici », expliqué Sékou Yalany Sylla.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

