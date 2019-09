Communiqué du Premier ministre Kassory Fofana…

Conakry, le 21 Septembre 2019-Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, les familles Touré de Moriah et Bangoura de Soumbouya informent les parents et amis que le sacrifice pour le quarantième jour, de Mme Touré Mama Fatima Kassory Bangoura, conseillère chargée de mission et ancienne chef de cabinet de la primature aura lieu ce dimanche 22 Septembre 2019, à 14 heures au domicile de la défunte à Nongo dans la Commune de Ratoma.

Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement et les familles éplorées renouvellent leur remerciement à tous ceux qui ont compati à leur douleur suite au décès de leur regrettée épouse et fille Mme TOURE Mama Fatima Kassory BANGOURA, survenu Mardi 6 Aout 2019 à Paris en France des suites de Maladie.