Ousmane Gaoual : « Ce que Damaro dit… »

CONAKRY- La réplique d’Ousmane Gaoual Diallo face aux propos tenus par Damaro Camara a été cinglante. Le chef de la cellule de communication de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a réagi suite à l’annonce faite par le chef de file de la majorité présidentielle au Parlement. Damaro Camara a indiqué qu’ils iront aux élections législatives avec ou sans l’opposition.

« Nous, tout ce qui est contraire à la loi et qui est proposé par monsieur Kébé nous allons nous dresser contre. L’opposition va aviser. Ce que Damaro dit là c’est du n’importe quoi. Ce sont des déclarations farfelues qui n’ont aucun sens. Il dit ça parce qu’il croit qu’il est puissant. La puissance dont il croit détenir là est relative. Pour nous ce ne sont pas des déclarations qui soient de nature à nous intéresser. La responsabilité qu’il a aujourd’hui l’obligerait à avoir une certaine distance par rapport aux événements qu’il n’observe pas. Doc c’est quelqu’un qui est toujours dans l’injective, dans l’outrage, quelqu’un qui est toujours dans les phrases creuses sans aucun fond. Il ne peut apporter une réflexion intelligente pour ce pays », a répondu Ousmane Gaoual Diallo avant d’annoncer que le Président de la CENI n’est plus un interlocuteur crédible aux yeux de l’opposition.

« Ils peuvent aller aux élections demain ou après-demain. Ce que nous nous demandons c’est que toutes les procédures légales soient respectées. Si maintenant en respectant toutes ces procédures il se trouve que les élections peuvent avoir lieu demain, nous n’avons aucun problème. Monsieur le Président de la CENI n’est pas législateur, aujourd’hui par le simple fait qu’il ait dit qu’il est capable de violer la loi si Alpha Condé le lui demande pour nous il n’est plus crédible à nos yeux. Donc monsieur Kébé doit être démis de ses fonctions. On a eu des Présidents de la CENI têtus mais on a fini par avoir leurs têtes parce que quand vous dressez contre la loi vous finirez toujours par tomber parce que la loi est plus forte », a rappelé Ousmane Gaoual.

