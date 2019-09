Fodé Oussou Fofana rassure : « Le FNDC ne va jamais éclater… »

CONAKRY-Alors que le Front National pour la Défense de la Constitution traverse une crise, Dr Fodé Oussou Fofana vient de lancer un message d’Espoir. L’opposant qui s’est confié à notre rédaction, indique qu’il n’y aura jamais éclatement du Front.

« Il n’y aura jamais éclatement du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC)qui est une entité qui n’a pas besoin d’agrément. Le FNDC a besoin de gens qui ensemble ont pour un seul objectif : Défendre la Constitution guinéenne et empêcher M. Alpha Condé de la tripatouiller », a réagi le vice-président de l’UFDG.

Le FNDC qui réunit plusieurs entités politiques et sociales est minée par une division à cause notamment de la participation ou non aux consultations sur la Constitution, conduites par le Premier ministre.

« Quand tu es dans une entité, il y a des règles et des principes qu’il faut respecter. On connait les partis politiques ici, on verra le poids de chacun. On n’a pas besoin de savoir qui pèse quoi, qui représente quoi. On connait qui est qui. Dés que tu sors de l’esprit du Front, c’est que tu t’es exclu toi-même. C’est une auto-exclusion. Ce qui n’est pas possible, c’est d’aller rencontrer Kassory, revenir encore pour dire que je suis membre du FNDC », a averti le parlementaire.

