Guinée : quel est le nouveau parti politique de Bah Oury ?

CONAKRY- L’ancien vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée, Bah Oury semble avoir trouvé son point de chute. Engagé à participer aux élections législatives prévues le 28 décembre prochain et présidentielles de 2020, l’ex animateur du mouvement Le Renouveau serait tombé d’accord avec une formation politique dénommée UDD (Union pour la Démocratie et le Développement).

Interrogé par Africaguinee.com cet après-midi sur cette nouvelle, l’ancien ministre de la réconciliation nationale est resté vague. « Je ne confirme pas, je n’infirme cette information. Attendons demain pour avoir quelque chose de clair, on n’a rien arrêté pour le moment », a-t-il déclaré en substance alors que dans un article de Jeune Afrique, Bah Oury a clairement annoncé son ralliement à l’UDD dont les responsables auraient accepté de le nommer Président du parti.

« Vendredi, j’annoncerai officiellement mon ralliement à l’Union pour la démocratie et le développement (UDD, crée en 2011). Je serai au côté de Jean Bienaimé Haba, qui en est à la tête, et d’André Habalamou, qui ont accepté de me nommer président de cette formation politique », a-t-il annoncé sur Jeune Afrique.

Nous y reviendrons !

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112