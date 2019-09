Enfants guinéens tués à Monrovia : le message émouvant de George Weah…

MONROVIA-Le président libérien George Weah a réagi sur l’incendie meurtrier qui a décimé une école coranique dans la nuit du mardi à mercredi 18 septembre 2019. Présentant les condoléances aux familles des victimes, le Chef de l’Etat libérien a indiqué que ce sinistre est une période difficile pour son pays.

« Mes prières vont aux familles des enfants qui sont décédés la nuit dernière à Paynesville City; à la suite d'un incendie meurtrier qui a englouti leur école. C'est une période difficile pour les familles des victimes et pour tout le Libéria. Les plus sincères condoléances vont aux familles endeuillées et l'ensemble de la communauté islamique. Que Dieu les fortifie et leur donne le courage de persévérer. Continuons à garder les familles dans nos prières », a réagi le président du Libéria qui s’est rendu ce matin sur les lieux du sinistre.

Un gigantesque incendie a complètement décimé la nuit d’hier le complexe qui abrite une mosquée et une école coranique. Sur les 36 personnes qui s’y trouvaient, seulement quatre enfants ont été sauvés, apprend-on auprès de la communauté guinéenne basée au Libéria.

Les deux enseignants ainsi les apprenants quasiment tous des enfants ont péri dans les flammes. Les images qui circulent sur la toile sont insoutenables. On voit des corps entièrement calcinés massés dans un même rayon. Pour l’heure, l’origine de cet incendie est indéterminée alors que les victimes seront inhumées ce mercredi même. Des enquêtes sont ouvertes.

