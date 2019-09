Cérémonie de mariage à accès payant : Azaya brise le silence !

CONAKRY-Objet de toutes sortes de railleries sur les réseaux sociaux, l’artiste Azaya dont le mariage-civil-payant avec sa coqueluche Dielikaba Bintou est annoncé les 13 et 18 octobre prochain, vient de réagir de manière très intrigante.

« On a déjà ce qu’on voulait. Merci à tous! », a-t-il réagi sur son mur de profil facebook, sans plus de détails.

Ce jeune chanteur qui a déjà célébré son mariage religieux avec l’étoile montante de la musique guinéenne Djélikaba Bintou, a heurté la sensibilité de nombreux internautes ce mercredi 18 septembre 2019.

Via une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, ils ont appris que la célébration du mariage civil prévu les 13 et 18 octobre prochain sera payante pour les invités. Les convives devront débourser entre 10 et 50 euros. Ils ont le choix.

Avec cette réaction du chanteur qui est du moins intrigante, beaucoup s’interrogent si tout ça n’a pas été volontairement orchestré dans le but de faire le buzz.

En tout cas selon certaines indiscrétions proches du monde people et du show-biz guinéen, il n’est pas précisé sur les cartes d’invitations déjà imprimées que le mariage sera payant.

Focus Africaguinee.com