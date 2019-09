Urgent : Mohamed Bangoura et Fodé Baldé condamnés…

CONAKRY-La décision du tribunal de première instance de Kaloum vient tout juste de tomber !

Le journaliste Mohamed Bangoura et le jeune opposant Fodé Baldé ont été retenus dans les liens de la culpabilité par cette juridiction pour « injures, diffamation, production, diffusion et mise à disposition de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d’un système informatique… », à l'encontre du Chef de l'Etat, Pr Alpha Condé.

Mohamed Bangoura, directeur de publication du site Mosaiqueguinee.com et Fodé Baldé responsable de communication de l’UFR dirigé par Sidya Touré, ont été condamnés au paiement de 3 millions de francs guinéens chacun.

L’arrêt du tribunal a été tribunal a été prononcé dans un contexte tendu après une requalification des faits. A l’appel du député uninominal de Kaloum, plusieurs militants de l’Ufr ont fait le déplacement pour soutenir les deux prévenus.

Contestant la décision du TPI de Kaloum, leur avocat a annoncé qu'il va automatiquement interjeté appel.

A suivre...

Une dépêche de Bah Boubacar Loudah

Pour Afrcaguinee.com

