Inhumation d’Elhadj Saikou Yaya : Chérif Abdallah lance un appel aux opérateurs économiques

CONAKRY-Décédé ce lundi à l’âge de 94 ans, le Président de la Coordination Haali Poular, Elhadj Saikou Yaya Barry sera inhumé ce mardi 17 septembre 2019 à Conakry.

A cette occasion, le président du GOHA (Groupe Organisé des Hommes d'Affaires) a lancé un appel aux opérateurs économiques. Voici un communiqué de Mohamed Chérif Abdallah parvenu à notre rédaction.

J’ai la profonde douleur d'informer l'ensemble des opérateurs économiques établis en Guinée et à l'étranger du décès d’Elhadj Chaikou Yaya Barry président de la Coordination Nationale des FULBHÉ et Habi Pular de Guinée, Compagnon de l'indépendance. L'inhumation de l'illustre disparu est prévue le Mardi 17 Septembre 2019 après la prière de 14h à la mosquée de HAFIA.

Elhadj Chaikou Yaya a toujours défendu les causes justes, notamment les commerçants victimes de pillages. Il a été un ardent défenseur de la paix, de l'unité nationale et de nos valeurs authentiques. C'est pourquoi nous invitons tous les opérateurs économiques à observer un deuil le Mardi de 12 heures à 15 heures sur toute l'étendue du territoire national ainsi qu'à l'extérieur de la Guinée en fermant les boutiques. Tous ceux qui le peuvent sont invités à prendre à la prière et à la l'enterrement.

Prions pour le repos de son âme. AMEN

Le Président du GOHA.

CHERIF MOHAMED ABDALLAH