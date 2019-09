Disparition d’Elhadj Saikou Yaya Barry : Sa veuve et des proches témoignent

CONAKRY- L’émotion est vive dans la famille d’Elhadj Saikou Yaya Barry, décédé ce lundi à l’âge de 93 ans des suites de maladie. Amis, parents, connaissances et alliés se bousculent au domicile du désormais ancien président de la Coordination Haali Poular, situé au quartier Hafia dans la commune de Ratoma.

Encore sous le choc, Hadja Mama Diané, d’une des veuves se souvient de son feu mari : « Il a été le père de toute la Guinée, il s’est battu pour la paix et pour l’unité. Il a été malade pendant deux mois, on prie Dieu pour lui. Il est décédé à l’âge de 93 ans, laissant derrière lui seize enfants et deux veuves », témoigne Hadja Mama Dramé, essuyant ses larmes à la figure.

Pour Mamady Kaba, proche du défunt la Guinée vient de perdre un baobab qui s’est investi à fond pour l’administration guinéenne. « Je suis l’aîné des enfants. Celui qui est couché là est une icône pour la République. Il a été compagnon de l’indépendance. Lorsqu’il était à l’IPS, il correspondait chez mon grand père ici à Conakry. Donc, c’est un frère à mon papa. Il a épousé deux de mes tantes. Durant toute sa vie, il a œuvré pour l’administration guinéenne. Il a occupé de hautes fonctions. C’est un baobab qui se couche, c’est une grosse pour la nation. C’est un monsieur transversal au sens propre du terme », lance-t-il.

Très ému, Elhadj Saidou Diallo, proche collaborateur du défunt à la Coordination Haali Poular explique que l’illustre disparu s’est battu pour des valeurs de démocratie, de justice, d’égalité et de solidarité entre tous les enfants de Guinée.

« Le doyen Saikou Yaya Barry est l’une de ces valeurs en voie de disparition dans notre pays. Il a été, il est resté toute sa vie une référence de probité morale, intellectuelle. De tous les temps, il s’est battu pour des valeurs de démocratie, de justice, d’égalité et de solidarité entre tous les enfants de Guinée (…) Il a été l’un des premiers chefs de cabinet du gouvernement guinéen au temps du président Ahmed Sékou Touré. Il s’est investi dans l’administration autant de temps qu’il fallait », se souvient le porte-parole de la Coordination Haali Poular.

Omar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com