Des guinéennes séquestrées au Koweït plaident : « Ne nous laissez pas mourir ici… »

KOWEIT- C’est un cri de cœur que lancent plusieurs femmes guinéennes séquestrées au Koweït ! Dans une vidéo très touchant publiée sur les réseaux sociaux, des femmes interpellent les autorités guinéennes. Elles lancent un appel à l’aide avant qu’il ne soit trop tard.

« Nous implorons votre soutien, peuple de Guinée ayez pitié de nous. Nous sommes en train de mourir dans le chagrin. Si on a quitté notre pays pour rejoindre le Koweït, c’est pour aider nos parents qui sont en train de souffrir. Ayez pitié de vos sœurs, on n’est pas là pour faire du vagabondage, ou pour se détruire », lance l’une d’entre elle entourée par de nombreuses autres femmes dans une chambre.

Dans son message elle révèle qu’une guinéenne est déjà morte tandis que d’autres sont malades et victime de tortures. « Certaines sont là pendant plusieurs années, emprisonnées. Pourquoi on nous fait des prisonnières des koweitiens ? Pourquoi on nous torture ici alors que la Guinée a son ambassade ici ? Pourquoi on souffre comme ça ? Ayez pitié de nous, essayez de nous aider pour l’amour de Dieu et de nos ancêtres. Ne nous laissez pas mourir ici », plaide cette guinéenne qui précise que l’ambassade de Guinée au Koweït ne s’est pas préoccupée de leur sort.

Nos nombreuses tentatives pour joindre les cadres de l’ambassade de Guinée au Koweït sont restées veines pour l’instant.

