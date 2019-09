Alpha Condé : « La Guinée est un pays souverain… »

CONAKRY- Alors que les Etats-Unis prônent une transition démocratique en Guinée, le Président Alpha Condé maintient sa position. Pour le Chef de l’Etat guinée, son pays ne doit subir l’influence d’aucune puissance étrangère.

« Le peuple est souverain. Je ne suis pas venu (aux Etats-Unis, Ndlr) pour discuter politique. Je suis venu pour les affaires. La Guinée est un pays souverain qui l’a démontré en votant Non en 1958. Et la Guinée tient à sa souveraineté, à son indépendance. Donc les problèmes guinéens se discutent en Guinée, non pas à l’extérieur », a lancé Alpha Condé au micro de nos confrères de la VOA.

Alpha Condé ira t-il jusqu’au bout malgré la position affichée par ses opposants ? En tout cas, son Premier Ministre Kassory Fofana continue sa série de consultations des forces vives de la Nation.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com