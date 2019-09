Guinée : Quand Dr Faya dénonce les opposants "hypocrites"…

CONAKRY- L’opposant Faya Milimouno, n’est pas tendre avec certains de ses pairs de l’opposition. Le leader du Bloc Libéral dénonce le comportement de certains de ses compagnons de lutte qui selon lui, se battent pour des intérêts personnels.

Ancien candidat à l’élection présidentielle de 2015, Dr Milimouno prévient qu’il y a aujourd’hui des opposants qui incarnent le système qu’ils prétendent combattre.

‘’ Je ne crois pas que les législatives divisent l’opposition, plutôt elle se divise parce qu’elle n’est pas sur la même longueur d’onde. On se rend compte que nous menons un combat mais chacun a ses objectifs à lui. Au BL nous nous battons contre le système et on se rend compte de jour en jour que les gens qui incarnent ce système ne sont pas seulement ceux qui sont au pouvoir, il y a aussi ceux qui incarnent le système que nous combattons dans l’opposition’’ a indiqué le leader du BL.

Il ajoute : ‘’Pour beaucoup de nos pairs de l’opposition, on se rend compte par leurs comportements que c’est l’intérêt personnel qui a toujours prévalu qui a toujours laissé pour compte la majorité du peuple de Guinée. On ne devient pas démocrate une fois qu’on est dans le fauteuil présidentiel, on le devient parce qu’on y croit et ça constitue une conviction. C’est pour cette raison que nous observons le comportement de nos collègues de l’opposition qui veulent complètement massacrer les lois de la république au profit des intérêts personnels’’, a dénoncé l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2015.

BAH Boubacar LOUDAH

