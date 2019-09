Démission d’un élu de l’UFDG au profit du RPG Arc-en-ciel…

MANDIANA- C’est une perte non négligeable pour le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo. Un cadre de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a jeté l’éponge ce week-end pour rejoindre le RPG Arc-en-ciel.

Salihan Diallo, deuxième conseiller à la mairie de Mandiana a décidé de quitter le navire du principal parti d’opposition. Cet élu sous la bannière de l’UFDG a été coopté par le parti au pouvoir par le biais du Ministre des Hydrocarbures, Diakariaou Koulibaly.

« J’étais le vice maire de l’UFDG mais je suis venu maintenant au RPG. J’ai pris cette décision à cause de Monsieur Diakaria Koulibaly qui fournit assez d’efforts pour le développement de Mandiana. Je demande à tous mes concitoyens de soutenir le Professeur Alpha Condé, à cause de l’esprit managérial du ministre Diakaria Koulibaly », a expliqué Salihan Diallo.

Pour le Ministre Koulibaly, le RPG Arc-en-ciel ne fait que grossir ses rangs à cause des nombreuses adhésions.

« C’est cela la particularité du RPG. Le RPG est adossé à la vérité. On est adossé au développement de ce pays. On séduit toujours dans le camp des adversaires. Quand je suis passé à Kondianakoro, la présidente des femmes du PEDN a démissionné pour rejoindre le RPG. Quand on est passé à dialakoro, le conseil communal de l’UFDG a démissionné. Ils nous ont rejoint et celui de l’UFDG à Mandiana démissionne aujourd’hui. C’est pour dire que la vérité est du côté du RPG. C’est pour dire que nous sommes les meilleurs », a indiqué le Ministre Diakariaou Koulibaly.

Amadou Oury Souaré

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Kankan