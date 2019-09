Les Etats-Unis veulent « une transition de pouvoir régulière et démocratique en Guinée… »

WASHINGTON- La messe est dite ! Les Etats-Unis ont clarifié leur position ce vendredi 13 septembre 2019. Le Secrétaire d’Etat américain a par la voix de sa porte-parole fait une mise au point très importante au sujet des débats sur le projet de référendum Constitutionnel en Guinée.

« Le Secrétaire d’Etat a aussi discuté des prochaines élections en Guinée avec le Président Condé et a exprimé le soutien ferme des Etats-Unis à voir des transitions de pouvoir régulières et démocratiques qui créeront des conditions de plus de responsabilités et de développement d’institutions plus solides et moins entachées de corruption », a déclaré la porte-parole du Département d’Etat Morgan Ortagus.

Africaguinee.com