Aboubacar Soumah se fâche : "Nous allons lancer une grève dès lundi si…"

CONAKRY-Suite à l’arrestation suivie de l’emprisonnement de plusieurs de ses proches lors des heurts qui ont éclaté ce jeudi 12 septembre à Mamou entre camps rivaux de l'USTG, Aboubacar Soumah menace de déclencher une grève.

Le secrétaire général adjoint de l’union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) qui exige la libération des syndicalistes arrêtés a donné un ultimatum aux autorités. Il menace de déclencher une grève si ses camarades ne sont pas libérés d’ici le lundi 16 Septembre 2019. Le sieur Soumah accuse les autorités d’avoir délogé de force son bureau au profit des dissidents.

« À partir du lundi s’ils ne sont pas libérés, nous allons prendre des dispositions pour lancer une grève. Limitée ou illimitée, vous le saurez lundi (…) On reproche à nos collègues d’avoir empêchés la faction dissidente de tenir son congrès alors que nous ne sommes pas de même bord. Ce sont des dissidents. Nous avons notre bureau dûment installé et qui gère depuis plusieurs années la gare routière de Mamou, c’est notre bureau qui est là installé. C’est eux (les dissidents NDLR) qui sont allés déloger nos collègues dans notre bureau avec le soutien de la police et de la gendarmerie. Ils sont parvenus à coup de gaz lacrymogènes à pourchasser nos amis et escorter les autres. L’ordre a été donné par la police de casser les portes pour permettre aux dissidents de s’installer, c’est comme ça ils se sont installés là-bas. Nos camarades ont été arrêtés, une dizaine de personnes ont été bastonnés. Jusqu’à maintenant ils sont en prison » a lancé Aboubacar Soumah, le secrétaire général adjoint de l’USTG

La journée a été tendue hier jeudi dans ville Carrefour entre l’USTG dirigée par Abdoulaye Camara et celle conduite par Aboubacar Soumah et Abdoulaye Sow. Il a fallu l’intervention des forces de sécurité pour ramener le calme.

Affaire à suivre…

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Pour Africaguinee.com

Tel.(+224) 664 93 45 45