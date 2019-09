Martine Condé tranche :"On ne prend pas position sur des sujets de controverses…"

CONAKRY-La Présidente de la Haute Autorité de la Communication (HAC) vient de révéler le contenu de ses discussions avec le Premier Ministre qui a entamé des consultations sur la Constitution avec les acteurs sociopolitiques et les Institutions républicaines.

Madame Martine Condé a déclaré que son institution ne prend pas part à des discussions sur des sujets de controverses.

« Nous avons en tant que HAC, insisté sur le fait que nous sommes une institution de régulation qui est tenue de ne pas prendre part ou prendre position sur des sujets de controverses. Car nous ne pouvons pas publiquement prendre position sur ça. Nous sommes là pour réguler par la loi et pour notre crédibilité », a-t-elle déclaré.

Et d’ajouter : « Nous avons dis ça et surtout nous avons dit qu'à cette période préélectorale et de dialogue nous demandons au gouvernement de renforcer notre outil, les outils de régulation. Car il faut cela pour renforcer aussi la responsabilité des journalistes et leur permettre de participer activement au règlement des conflits, à la préservation de la paix et de l'unité nationale. C'est à ça que nous veuillons vraiment scrupuleusement », a indiqué la présidente de la HAC.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com