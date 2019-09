Alpha Condé aux USA: un important accord va être signé ce vendredi…

WASHINGTON-Le président guinéen Alpha Condé qui est en voyage d’affaires aux Etats-Unis depuis le 08 septembre dernier poursuit son opération de charmes.

Après avoir eu des entretiens avec les Institutions de Bretton Wood, le dirigeant guinéen s’apprête à signer un important accord ce vendredi avec les autorités américaines, a appris Africaguinée.com auprès de la délégation présidentielle.

« Un accord important va être signé demain pour avoir une ligne directe ( de vol) entre la Guinée et les Etats-Unis », a confié notre source.

« On a rencontré aussi le FMI hier et la nouvelle Directrice Générale qui s’est montrée très avenante par rapport à nos différentes demandes notamment au niveau de l’assouplissement de notre capacité à mobiliser et à utiliser l’endettement mais aussi à accompagner », a ajouté notre informateur.

Le secteur privé qui est venu a eu plusieurs sessions de travail avec la SFI (société financière internationale) pour le financement de leurs différents projets.

« Ils ont aussi rencontré la communauté d’affaire noire américaine. Il y en a quelques uns qui sont intéressés par des projets sur la Guinée », nous a-t-on indiqué.

A suivre…

Africaguinee.com