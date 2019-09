Mamou : une fillette de 4 ans violée par son oncle paternel…

CONAKRY- Une scène surréaliste s’est produite ce mardi 10 septembre 2019 du côté de la ville carrefour. Une fille de 4 ans a été violée par son oncle paternel. L’acte s’est produit dans le quartier Thieougol, dans la commune urbaine de Mamou.

L’homme qui serait un « bandit », a abusé de la fille en plein jour. Ce sont les cris de la fillette qui ont alerté certains voisins.

« J'étais chez moi quand j'ai entendu les cris des femmes qui ont été alertées par les cris et pleures de la fillette. Je suis venu et j'ai aperçu Ibro (le présumé auteur du viol, Ndlr) entrain d'attacher sa ceinture en courant. J'ai crié au secours mais on n’a pas pu mettre main sur lui. J'ai alerté la police et on a pris la fillette pour l'hôpital. Elle saignait beaucoup. Le monsieur est son oncle paternel. Il est de même mère que le père de la victime. C'est un vrai bandit. Il vient de sortir de la prison. On a mobilisé les jeunes et nous sommes à sa recherche », a témoigné maître Baba Galle, un voisin à la famille de la victime.

Les médecins de l’hôpital où a été admise la fille ont confirmé le viol. La fillette est toujours en observation.

Le dossier est actuellement géré par le commissariat central de police de Mamou.

Habib Samake

Correspondant régional d'africaguinee.com à Mamou

