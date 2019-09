Le Consortium SMB-Winning redémarre l’ensemble de ses activités début octobre

Conakry, le 10 septembre 2019-Durant le 1er semestre 2019, le Consortium SMB-Winning a atteint ses objectifs et compte exporter 42 millions de tonnes de bauxite en 2019 avec la reprise de ses activités début octobre lorsque les conditions météorologiques seront favorables. Engagé sur le long terme en Guinée, le Consortium confirme des objectifs de production similaires pour 2020 et 2021.

Le ralentissement des activités répond à des exigences de sécurité, compte tenu des dangers de l’exploitation et du transport de la bauxite durant la saison des pluies, pouvant mettre en péril l’intégrité des employés du Consortium, des sous-traitants ainsi que leurs outils de travail. Ces normes de sécurité s’appliquent aussi bien aux activités minières qu’aux transports fluvial et maritime du minerai.

Avec des conditions météorologiques particulièrement difficiles cette année, d’autres entreprises ont fait face à des accidents lors d’opérations maritimes, confortant le Consortium dans sa position d’être extrêmement rigoureux sur les questions de sécurité et d’intégrité.

La période de la saison des pluies est toujours mise à profit pour réaliser d’importants travaux d’entretiens dans les bases vie et procéder à la révision et à la maintenance du matériel, particulièrement des camions servant au transport du minerai. Une délégation d’employés guinéens a également bénéficié durant cette période d’un séjour de formation en Chine, tandis que d’autres ont pu profiter de cours à l’Institut Confucius de l’Université de Conakry.

Avec le projet Boffa-Boké, le Consortium SMB-Winning confirme son engagement opérationnel sur le long terme en Guinée. Actuellement, le Consortium continue la construction d’une voie ferrée de 135 kilomètres entre Santou et Dapilon. Dans les territoires de ses opérations minières, le consortium porte une responsabilité importante au niveau économique et social, et c’est pourquoi la SMB a mis en œuvre une politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) exigeante et ambitieuse.

À propos du Consortium SMB-Winning

Fondé en 2014, le consortium SMB-Winning regroupe trois partenaires mondiaux dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ; UMS, une société de transport et de logistique présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium, forte de 160 000 employés et d’un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards de dollars US. L’État de Guinée, partenaire et membre du consortium, est actionnaire à hauteur de 10%. Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus de 1 milliard de dollars US dans ses activités extractives dans la région de Boké. Le consortium, qui emploie directement plus de 9000 personnes a également construit et gère deux terminaux fluviaux.

