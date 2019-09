Guinée : Pourquoi Kassory Fofana reçoit la CENI ce mardi ?

CONAKRY-Après l’instruction du président Alpha Condé, le Premier ministre guinéen Kassory Fofana ne veut pas perdre davantage son temps !

Au lendemain de sa déclaration, le Chef du Gouvernement entame ce mardi 10 septembre 2019 ses consultations. Mais celle d’aujourd’hui n’est pas liée à la Constitution, le sujet qui fait polémique.

Selon une source proche du locataire du petit palais de la Colombe, la rencontre d’aujourd’hui entre la commission électorale nationale indépendante (CENI) et le Premier ministre est axée fondamentalement sur les préparatifs des élections législatives.

En effet, dans son adresse à la nation, le mercredi 04 novembre, le Chef de l’Etat a engagé le Premier Ministre et le Gouvernement à soutenir et accompagner la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) et les acteurs électoraux afin de créer les meilleures conditions de préparation et d’organisation des scrutins attendus dans notre pays.

Notre source précise que la rencontre de ce mardi 10 septembre 2019 est une suite logique de l’instruction présidentielle.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

