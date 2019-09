Consultions Nationales : qu’en pense Ousmane Gaoual ?

CONAKRY- L’opposition guinéenne réagit à nouveau face à la main tendue du premier ministre Ibrahima Kossory Fofana au sujet des consultations nationales annoncées par le Président Alpha Condé.

Suite aux instructions qui lui ont été données le mercredi dernier par le Président Condé, le Premier Ministre guinéen, dans une déclaration lue lundi soir à la télévision nationale, a tenu à rassurer ses interlocuteurs. Kssory Fofana a indiqué qu’il tend la main à tous ceux sont concernés par les consultations. Mais l’opposition reste campée sur sa position initiale. Point question d’ouvrir des consultations sur la Constitution.

Contacté par notre rédaction, Ousmane Gaoual Diallo a affirmé d’emblée que ces consultations sont illégales et anticonstitutionnelles.

« Disons qu’à notre niveau, ce discours du chef du Gouvernement n’apporte rien de nouveau pour faire changer de position les gens qui sont regroupés dans le front et l’opposition guinéenne. Nous maintenons notre position de refus de participer à quelque dialogue que ce soit qui impliquerait des discussions ou des écoutes (…) qui parleraient de 3ème mandat ou de l’introduction d’une nouvelle constitution. Parce que la démarche est illégale et anticonstitutionnelle. Si le chef du Gouvernement ou le Président de la République souhaite une implication de l’opposition, il y a des sujets sur lesquels il faut discuter et les périodes », a réagi Ousmane Gaoual Diallo.

Le député de l’opposition souligne qu’il n’y a aucune urgence autour d’un quelque dialogue. « Aujourd’hui le contexte n’est pas favorable à l’ouverture de quelque dialogue que ce soit. L’urgence pour nous c’est d’écouter le chef de l’Etat, clarifier et dire clairement son engagement à respecter la constitution guinéenne en l’état et de ne pas modifier ou introduire un changement de constitution dans notre pays. C’est ça l’urgence pour nous », a ajouté ce député de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023