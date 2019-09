Washington: Pourquoi Alpha Condé est aux Etats-Unis ?

WASHINGTON-Sur invitation du Gouvernement américain, selon l’ambassade de Guinée à Washington, le Président Alpha Condé séjourne aux Etats-Unis.

Arrivée ce dimanche 08 septembre dans le pays de Donald Trump, le dirigeant guinéen effectue une visite de travail et d’amitié, apprend-on.

« cette visite s’inscrit dans le cadre du raffermissement des relations historiques d’amitié et de coopération existant entre les deux pays et plus particulièrement pour renforcer les relations économiques et commerciales en vue d’attirer les investisseurs américains en Guinée », selon l’ambassadeur guinéen en poste à Washington.

Au cours de son séjour le président Condé aura des entretiens de haut niveau avec le Gouvernement Fédéral, les institutions techniques d’aide au développement ainsi que les institutions financières internationales, précise Kerfalla Yansané.

Alpha Condé profitera également de ce séjour pour faire un plaidoyer auprès des autorités américaines sur les conditions de vie et de séjour des guinéens vivant aux Etats-Unis.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112