Des employés du Consortium SMB-Winning formés dans la langue et la culture chinoises…

CONAKRY-Lancée le 26 août dernier, la formation des travailleurs du Consortium Winning a été clôturée ce samedi 07 septembre par la remise des diplômes aux apprenants. Pendant deux semaines d’emblée 35 employés du Consortium ont été formés sur la langue et la culture chinoise. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu dans la salle de formation de l’Institut Confucius située dans l’enceinte de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Outre les apprenants, ladite cérémonie a réuni les responsables de l’Institut Confucius et le Coordinateur Général du Consortium SMB Winning M. Wu Qioney.

Cette clôture a été marquée par une séries de prestations. Chansons, écriture, éducation physique, préparation du thé chinois. Des prestations qui ont émerveillé l’assistance. Agréablement surpris par la prestation des apprenants dans ces différents exercices, le Coordinateur Général de Winning Consortium, Wu Qioney a salué le talent, le courage et la détermination des bénéficiaires de la formation.

« Je suis étonné. Ce que vous m’avez montré ici est incroyable. Vous avez appris à parler, à écrire et même à chanter chinois en deux semaines. C’est vraiment incroyable, vous êtes magnifiques. Vous avez montré que vous êtes vraiment des employés de Winning Consortium. Même moi je n’aurai pas réussi à faire tout ça dans une période aussi courte. Nous vous disons grand merci, et nous disons également grand merci à la formatrice et à la direction de l’Institut Confucius », a lancé M. Wu qui espère que les employés qui ont reçu cette formation sauront faire du rêve des échanges interculturels une réalité au sein du Consortium.

« Nous espérons que vous pouvez désormais réaliser le rêve de l’échange interculturel que nous ambitionnons tous dans notre famille qu’est le Consortium Winning », a espéré le Coordinateur Général du consortium SMB Winning.

Rappelant la place incontournable qu’occupe la Chine aujourd’hui sur la scène internationale, Dr Bono Michel Tolno, Directeur guinéen de l’Institut Confucius a expliqué l’importance d’apprendre le chinois.

« De nos jours, la Chine est devenue incontournable. Quand on voit leur poussée vertigineuse dans le domaine de la technologie, l’apport que les chinois font dans les pays sous-développés, nous avons de quoi prendre leur coopération au sérieux. Ce n’est pas la première formation qu’on fait. Il y a eu des centaines de guinéens qui sont passés par là et qui travaillent aujourd’hui dans certaines sociétés de la place. Une telle opportunité est à saisir et à encourager. Nous remercions le Consortium pour cette bonne initiative. Nous espérons que les bénéficiaires de cette formation transmettront et appliqueront ce qu’ils ont appris dans leurs postes et fonctions respectifs », a souhaité Dr Tolno.

Madame Wang Lashi, la formatrice a apprécié le courage et la détermination de ses apprenants. Selon elle, malgré les difficultés, un énorme défi a été relevé avec des professeurs talentueux et des apprenants dévoués.

« Nous avons appris l’écriture, les chansons, la langue chinoise. Nous sommes très satisfaits de vos résultats. Vous m’avez montré vos talents, votre courage durant ces deux semaines de formation. On espère que vous utiliserez cette base pour vous améliorer dans la langue chinoise », s’est réjouie la formatrice.

Agent de sécurité à la SMB, Thierno Ibrahima Diallo, a remercié les responsables du consortium pour avoir initié cette formation.

« Nous sommes très contents de cette formation qui a été initiée par le Consortium SMB Winning que nous remercions beaucoup. Nous avons eu un pas en avant dans la langue chinoise. Au fur et à mesure, nous allons nous améliorer. Et bientôt nous serons des sino-guinéens. Nous espérons que tous les employés du Consortium passeront dans cet institut pour suivre les mêmes leçons que nous. Avant, j’avais beaucoup de difficultés à communiquer avec nos chefs chinois, mais avec cette formation, cette barrière est cassée. Nous nous entendrons mieux. Aujourd’hui, on peut formuler une demande, se saluer, demander l’heure en chinois. Nous remercions la Direction qui a initié cette formation », se félicite cet employé du Consortium.

Mêmes sentiments de satisfaction chez Ténen Doumbouya , une autre bénéficiaire de cette formation:

« Je suis très contente d’avoir suivi cette formation. Aujourd’hui je ne peux pas dire que j’ai totalement appris le chinois, mais j’ai eu la base me permettant de m’améliorer. Avec le peu que j’ai appris, je peux communiquer avec mes chefs et collègues chinois. Et nous remercions nos responsables qui ont initié cette formation, nous les encourageons à continuer », a-t-elle lancé.

Pour terminer le tout en beauté, la cérémonie a été clôturée par la remise des diplômes et une séance photo pour immortaliser l’évènement.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112