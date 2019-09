Discours d’Alpha Condé : qu’en pense le Khalife du Foutah El hadj Bano Bah ?

PITA- Le Khalife Général du Foutah vient de réagir suite aux propos tenus par le Président Alpha Condé lors de son adresse à la Nation. El hadj Bano Bah qui s’est confié à un journaliste d’Africaguinee.com a lancé un message aux dirigeants du pays. Le Khalife s’est également adressé à ses compatriotes.

Nous vous livrons ici le contenu de sa réaction…

Partout il y a la paix, c’est que la tolérance est au-dessus de tout. Le prophète Mohamed nous recommande de ne pas payer le mal dont nous sommes victimes à plus forte raison faire du mal à quelqu’un qui nous a rien fait. Montrez aux gens le bon comportement. L’être humain n’est autre qu’un sujet de Dieu. Il lui donne un destin qu’il désire, prions Dieu que ça soit le bon chemin.

Que chacun s’inquiète pour soi. Il faut se dire que personne ne peut faire du bien ou du mal. Tout ce qui nous arrive dans la vie ici-bas était écrit en haut. Si chacun de nous compte sur Dieu et son prophète personne d’autre ne pourra nous préoccuper. Chacun a un chemin qui doit le préoccuper tous les jours.

Ce que je dirais à tous les guinéens, c’est d’éviter de frustrer les autres. Le conflit n’arrange personne, c’est synonyme de regret. Que Dieu oriente la vision des dirigeants vers tout ce qui peut nous unir dans la paix, l’unité et la fraternité. Des actes qui nous épargneront des problèmes. C’est notre langage ça.

Je prie le bon Dieu de nous diriger vers notre propre bien et qu’il nous éloigne de ce qui nous fera souffrir. Il ne faut pas dissocier le vivant du mort, le sain du malade, le riche du pauvre ou le chef du gouverné. Tout est relatif. Ça change à tout moment. Chacun recevra en contrepartie son travail. Prions Dieu que ça soit le bien.

Qu’Allah maintienne la paix et l’unité entre nous. Qu’il éloigne de nous les crises et les inquiétudes et qu’il les remplace par le bonheur et la paix. Quiconque vise l’intérêt de tous, prières et bénédictions pour ses projets. Si c’est le contraire que Dieu nous en garde et qu’il épargne la Guinée. Que Dieu ramène la paix partout il y a des problèmes ».

Propos recueillis par Alpha Ousmane Bah

Pour africaguinée.com

Tél. (+224) 664 93 45 45