Hafia-Labé : Une vingtaine d’habitations réduites en cendre à Gonkou…

LABE-Un feu mystérieux dévaste depuis plusieurs semaines des habitations dans le district de Gonkou, relevant de la sous-préfecture de Hafia, préfecture de Labé.

Aujourd’hui, les populations sinistrées sont dénuées de tout : nourritures, vêtements et abris. Elles sont exposées aux intempéries de la nature en pleine saison pluvieuse. Plus de 28 habitations sont déjà parties en fumées avec leur contenu. Ne sachant plus à quel saint se vouer, les sinistrés appellent à l’aide des bonnes volontés.

« Nos habitations brûlent comme ça, nous ne savons pas qu’est-ce qui est à l’origine. Depuis deux semaines que le sinistre a débuté. Ça a d’abord commencé dans le secteur de fello Kabi, ensuite à Hoggo Mawgho, puis à Pita Lengué. Ça se propage comme ça dans le tout le district. Dés qu’on commence à éteindre les feux, on voit les flammes augmenter de puissance », explique à Africaguinee.com Mamadou Bah, un citoyen du village de Gonkou.

Notre interlocuteur a précisé que c’est la première fois que de tels drame se produit dans le village. « Les dégâts sont énormes. Dans certains secteurs, c’est des enclos qui sont consumés. Les habitants ont presque tout perdu : vêtements, nourritures, bétails. Vraiment nous demandons de l’aide. Aujourd’hui au moins 28 habitations sont réduites en cendres. Si ça continue comme ça, les sinistrés risquent de s’abriter sous les arbres. Car le peu d’habitations épargnées sont surpeuplées », indique ce citoyen. SOS donc pour les sinistrés de ce district.

A suivre…

Africaguinee.com