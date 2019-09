Sily National : l’italien Claudio Ranieri en lice pour succéder à Paul Put…

CONAKRY-Le ciel s’éclaircit davantage dans la course à la succession de Paul Put sur le banc du Sily National. La fédération guinéenne de football vient de publier une liste de dix-sept candidats présélectionnés pour diriger aux destinées de l’équipe nationale sénior.

Contrairement à la première qui a fuité dans la presse et qui a suscité une vague de critiques dans les medias et sur les réseaux, les autorités sportives guinéennes ont publié une autre liste de candidats au poste d’entraineur du Sily national A dans laquelle on retrouve quand même de grands noms du football.

Dans cette short-liste figurent l’italien Claudio Ranieri, le portugais Paoulo Duarté ou encore le congolais Florent Ibengué. Claudio Ranieri n’est pas à présenter dans le monde du football. Il a entrainé plusieurs grands club européens avec un palmarès honorable. Il a notamment coaché l’inter, la Roma, Chelsea, entre autres.

Selon nos informations les interviews débuteront la semaine prochaine au siège de la fédération guinéenne de football. Ci-dessous, la liste des présélectionnés.

Kanfory Lappé Bangoura (Guinée), Claudio Ranieri (Italie), Raoul Savoy (Espagne), Didier Six (France) et François Zahoui (Côte D’Ivoire), Aknor Charles Kwablan (Ghana), Florent Ibengué (RDC), Kamel Djabour (Algérie), Kranjcar Cico Zlatco (Serbie), Denis Lavagne (France), Leekens Georges (Belgique), Daniel Breard (France), Joseph Chovance (Slovaquie), Paoulo Duarté (Portugal), Florin Motroc (Roumanie), Hendrikus Johannes (Hollande), Hey Antoine (Allemagne).

A suivre…

Africaguinee.com