Fonction publique : Alpha Condé ordonne une mesure...

CONAKRY-Dans le but de rationnaliser les dépenses de salaire des agents de l’administration publique, le Président de la République vient d’instruire un audit complet de la fonction publique guinéenne.

Les départements en charge des Finances, du Budget et de la Fonction Publique sont chargés d’initier la réalisation de cet audit qui vise à d’identifier et sortir du Fichier Général de l’Administration (FGA) tous les fictifs et autres agents indument enrôlés.

L’objectif est de rationaliser les dépenses de salaire des agents de l’administration publique, apprend-on de sources officielles.

Le Chef de l’Etat souligne aussi la nécessité d’éviter la sédentarisation des cadres à leurs postes afin d’optimiser le rendement des responsables de l’administration.

Africaguinee.com