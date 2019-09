Violences xénophobes en Afrique du Sud : Ce qui est conseillé aux guinéens...

PRETORIA- Les violences xénophobes en cours en Afrique du Sud visant les étrangers accusés de voler des emplois inquiètent les autorités guinéennes. Alors que certains ressortissants guinéens ont déjà été victimes d’actes de pillages, l’ambassade de Guinée basée à Pretoria vient de lancer un appel.

« L’ambassade de la République de Guinée à Pretoria au regard de la situation sociale actuelle très préoccupante en raison des acte de violences perpétrées à l’encontre des citoyens étrangers dans certaines villes d’Afrique du Sud, invite les ressortissants guinéens à une prudence accrue dans leurs déplacements, de même que sur les lieux de travail et de résidence.

Les transports et les commerces ayant été la cible d’attaques récurrentes au cours de ces dernières semaines, les personnes exerçant dans ces catégories professionnelles devront faire preuve de plus de circonspection que de coutume et s’abstenir momentanément de toutes activités si nécessaire.

Il est vivement recommandé d’observer une réserve d’opinion en public et de se tenir à l’écart des attroupements afin de prévenir tout incident susceptible de compromettre l’intégrité physique de chacun », précise la note de la représentation diplomatique de la Guinée basée à Pretoria.

Cet appel intervient alors que les guinéens vivant dans le pays de Nelson Mandela ont la trouille dans le ventre. Certains ont déjà été victimes d’actes de vandalisme de leurs commerces.

La condamnation du président Cyril Ramaphosa ne semble pas calmer le sentiment d’abandon et colère chez les étrangers qui accusent les autorités de tenir un double discours.

« Ce qui se passe ici actuellement est très dangereux. Tous les étrangers sont persécutés sous l’œil des autorités et de la police qui ne font absolument rien. C’est lorsqu’ils finissent de voler, ils font du mal aux étrangers que les autorités interviennent », dénonce un ressortissant guinéen qui s’est confié à Africaguinee.com.

