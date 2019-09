Le FNDC répond au Pr Alpha Condé: "il n’y aura aucune consultation..."

CONAKRY-Le Front National pour la Défense de la Constitution vient de répondre au président de la République qui, dans une adresse à la Nation ce mercredi, a instruit le Premier Ministre d'initier des consultations nationales sur la Constitution.

Pour le FNDC, cette allocution du Chef de l’Etat n’a pas tenu ses promesses au regard de l’immense aspiration des populations à la paix, à la sécurité, et à la stabilité en Guinée et dans la sous-région. Les frontistes previennent qu'il n'y aura pas de "débat sur du faux !"

"Le Peuple de Guinée a suivi hier, 04 septembre 2019, l’adresse à la nation du Président de la République relative à la grave crise socio-économique et politique qui agite notre pays.

Cette allocution n’a malheureusement pas tenu ses promesses au regard de l’immense aspiration de nos populations à la paix, à la sécurité, et à la stabilité en Guinée et dans la sous-région. L’occasion qui aurait permis au président de rassurer et d’honorer notre Peuple, en réaffirmant son attachement aux principes fondamentaux de démocratie et au respect des serments qu’il a solennellement prêtés à la face du monde, a été ratée, renforçant ainsi la confusion, l’angoisse au sein des citoyens et l’incertitude au niveau des investisseurs.

Au nom du Peuple de Guinée qui est déterminé à barrer la route au Coup d’Etat civil, le FNDC appelle le Président Alpha CONDE à réaliser que notre Pays est dans une situation très grave ! L’économie est en lambeaux, les infrastructures en décadence, les conditions de vie des populations en détresse, une jeunesse sans emploi en désespérance. Tout cela sur fond de corruption généralisée, de bradage de patrimoines publics, de détournements de deniers de l’Etat, d’enrichissements illicites, d’impunité inédite, de mensonge d’Etat. Un système de gouvernance qui méprise le Peuple et enrichit ses bourreaux.

L’allocution d’Alpha CONDE d’hier dénote un décalage flagrant avec la réalité. La mobilisation populaire contre le Coup d’Etat civil ou 3ème Mandat est plus que jamais un devoir du Peuple que le FNDC incarne avec courage. Il faut donc rendre un vibrant hommage à tous ces citoyens résidants et de la diaspora qui ont fait le choix de l’honneur et de la dignité pour défendre la nation contre des imposteurs et corrompus.

A ces conspirateurs et ennemis du Peuple au cynisme sans égal, le FNDC répond :

Qu’il n’y aura aucune consultation, encore moins de discussion autour d’un changement de Constitution.

Il n’y aura pas de référendum !

Il n’y aura pas de 3ème Mandat!

Il n’y aura pas de débat sur le parjure !

Quel que soit le prix que vous comptez faire payer à notre Peuple, sachez qu’il est prêt !

Que le FNDC reste mobilisé pour empêcher toutes velléités de tripatouillage des élections législatives à l’effet de donner la majorité des deux tiers au parti au pouvoir, permettant ainsi d’aboutir au projet de troisième mandat.

Le FNDC rappelle à tous qu’il ne cautionnera jamais et d’aucune manière la remise en cause de son principe fondamental : ‘’Pas de débat’’ sur du faux !

Le FNDC félicite tous ses démembrements en Guinée et à l’étranger et les exhorte à davantage de vigilance.

Le peuple de Guinée doit demeurer prêt à tout moment à la résistance jusqu’à la victoire finale. Pas de 3ème Mandat ! Pas de référendum ! Pas de Coup d’Etat Civil !"

Conakry le jeudi 05 septembre 2019

Le FNDC