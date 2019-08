Le Général Konaté annoncé chez Blaise Compaoré et chez Dadis Camara…

PARIS- Le Général Sékouba Konaté sera de nouveau dans les airs. L’ancien Président de la transition guinéenne pourrait se rendre très bientôt à Abidjan. Dans la capitale ivoirienne, l’ex Haut-Représentant de l’Union Africaine pour l’opérationnalisation de la force en attente aura une série de rencontres.

Dans l’entourage du Général Konaté, on annonce une rencontre entre lui et Blaise Compaoré. Les deux anciens chefs d’États devraient se rencontrer à Abidjan loin des caméras et des micros de la presse.

« Le Président Blaise est un vieil ami du Général. Il l’avait beaucoup soutenu pendant la transition. Ils vont se retrouver, discuter de beaucoup de choses puisqu’ils ont réussi à garder leur amitié », a confié un proche du Général Sékouba Konaté.

L’ancien Président de la transition guinéenne pourrait également poser sa valise à Ouagadougou. Au menu de cette éventuelle visite, une rencontre avec son frère d’armes le Capitaine Dadis Camara.

Le nouveau représentant du Maréchal Haftar en Afrique est également attendu en Djibouti où il devrait rencontrer le Président Ismail Oumar Guelley.

Africaguinee.com