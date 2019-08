Côte d’Ivoire : Pourquoi la tombe de DJ Arafat a été profanée ?

ABIDJAN-La tombe du roi du "coupé-dacalé", DJ Arafat décédé le 12 août des suites d'un accident de moto à Abidjan, a été profanée ce samedi 31 août 2019, après son inhumation.

Des fans de l’artiste curieux de savoir s’il s’agissait bel et bien leur idole qui a été enterré au cimetière de Williamsville ont ouvert la tombe et le cercueil du chanteur DJ Arafat.

Sur une vidéo partagée sur le réseau social facebook, on voit des jeunes manifestement en colère ouvrir le cercueil. On entend des jeunes se disputer, certains disant : « c’est lui.. », alors que d’autres disaient « non ce n’est pas lui ». Une scène incroyable !

Le roi du Coupé-Décalé a été inhumé ce samedi matin 31 août dans une intimité familiale après une nuit d'hommage musical au stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Plateau.

Les obsèques de cet artiste très populaires en Côte d’Ivoire et en Afrique ont été émaillées d’incidents ce samedi à Abidjan.

Africaguinee.com