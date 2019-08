Retour "historique" d’Alpha Condé : Le RPG arc-en-ciel fait le plein à Siguiri…

SIGUIRI-Le parti au pouvoir a célébré en diféré ce jeudi 29 août le 28ème anniversaire du retour historique du Président Alpha Condé, le 17 mai 1991 en Guinée. Pour cette fête qui s'est déroulée à Siguiri, le parti présidentiel n’a pas lésiné sur les moyens pour mobiliser ses troupes. Placée sous le thème d’un changement de constitution en Guinée, cette manifestation a connu une grande mobilisation à la maison des jeunes de Siguiri. C’est une marrée humaine qui a déferlé sur ce lieu de rassemblement après un carnaval, tenu globalement dans le calme, a constaté sur place notre correspondant.

Les autorités préfectorales, communales, la coordination régionale du parti, le député uninominal, des membres du gouvernement dont le ministre des mines et de la géologie parrain de l’événement ont pris par à cette grandiose manifestation, a-t-on constaté.

Abdoulaye Magassouba accompagné d’autres officiels ont sillonné les rues et ruelles du Manden Bré en demandant une nouvelle constitution. Plusieurs slogans ont été entonnés par les carnavalliers. « Vive la nouvelle constitution », « à Siguiri c’est 100% » « nous demandons un changement constitutionnelle en Guinée», pouvait-on entendre.

Ahmed Tidjane Traoré ministre conseiller à la présidence a rassuré que le message est compris en parlant de plus de 500 000 participants. « Plus de 500 000 militants sont sortis pour exiger une nouvelle constitution. Vous ne parlez pas de troisième mandat mais plutôt de nouvelle constitution. Le message est compris, Merci ! Et je vous exhorte de continuer la mobilisation », a lancé le conseiller du président Condé devant la foule.

Cette manifestation visait à célébrer en différé, le 28ème anniversaire de l’entrée en Guinée, du Pr. Alpha Condé, l’opposant au régime militaire du Général Lansana Conté. Mambi Camara, le coordinateur régional du RPG pour la Haute-Guinée est revenu sur la portée symbolique de cette manifestation.

« Vous savez, le 17 mai 1991, contre toute attente, la Pr Alpha Condé est arrivé en Guinée tel qu’il l’avait promis malgré les menaces qui pesaient sur sa tête, surtout les dispositions prises par l’armée, à l’époque de Lansana Conté. Cette bravoure a marqué tous les guinéens, particulièrement ceux du RPG. Chaque année, nous magnifions cette date », lance-t-il.

Interrogé sur des heurts qui auraient éclaté entre des militants du FNDC et des éléments du parti au Pouvoir, le maire de Siguiri, Koumba Sékou Magassouba a tranché au vif, indiquant que la manifestation s’est tenue dans la tranquillité sans heurts.

« Ceux qui vous ont dit qu’il y aurait eu des accrochages ici vous ont menti. Il n’y a eu aucun accrochage. Ils (les partisans du FNDC, ndlr) avaient voulu sortir aujourd’hui, mais nous leur avons envoyé un émissaire pour leur dire qu’en démocratie, il y a des règles qui doivent être respectées. Quand les sympathisants du RPG ont écrit à la commune pour l’informer de la tenue d’une manifestation par rapport à l’anniversaire du retour du Pr Alpha Condé, nous avons accepté. Ils ont fait leur préparation pour sortir manifester aujourd’hui.

La nuit d’hier, les responsables du FNDC ont passé à la radio pour dire qu’eux aussi, ils vont sortir. Je leur ai fait savoir qu’en démocratie, c’est quelque chose qui n’est pas recommandé. Et que s’ils veulent protester, ils sont libres de le faire, mais qu’ils envoient une demande à la commune. On donnera notre avis favorable pour qu’eux aussi soient libres de sortir à une date convenue. Mais ils ne peuvent pas profiter de la sortie des autres pour venir s’immiscer.

Je leur ai fait savoir ça la nuit en leur disant que s’ils se hasardent à sortir, ils prendront les conséquences de tout ce qui adviendra après. Je pense qu’ils ne sont pas sortis. Si quelqu’un vous a dit qu’ils sont sortis, c’est faux, ils ne sont pas sortis. Il n’y a eu aucun heurt, tout s’est passé dans le calme, la tranquillité et dans la quiétude », a juré le maire de la commune urbaine de Siguiri.

A noter que cette campagne de sensibilisation des populations prendra fin ce vendredi 30 août 2019, et connaitra la présence du ministre d’Etat chargé des affaires présidentielles et de la Défense, Dr Mohamed Diané.

De Siguiri, Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinee.com

