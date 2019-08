Guinée : Appel à la "résistance" contre le changement constitutionnel…

CONAKRY-Les opposants au changement constitutionnel en Guinée réunis au sein de la dynamique FNDC ont appelé à la résistance ce vendredi 30 août 2019 ! Adoptant une nouvelle stratégie, les membres du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) préviennent qu'ils déploieront leur intelligence et leur énergie pour faire échec à ce qu’ils qualifient de « manipulation constitutionnelle ». Ils invitent le peuple de Guinée à la vigilance et à la résistance. Merci de lire leur déclaration.

Déclaration N°019/FNDC/2019

Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) a constaté, un certain nombre d'actions menées par le pouvoir, dans sa logique d'imposer au peuple de Guinée, les affres d’une manipulation constitutionnelle. Il a été ainsi noté, à titre d'illustration :

Le compte-rendu du conseil des ministres du 27 juin 2019 indiquant que le Président de la République prend acte de l'adhésion du Premier Ministre et de la totalité des membres du gouvernement au projet de référendum pour une nouvelle constitution en vue d’un 3ème Mandat ;

La directive du 19 juin 2019 adressée par le Ministre des Affaires Étrangères aux missions diplomatiques guinéennes, pour faire la promotion d'une présidence à vie en Guinée sous le label de ‘’nouvelle constitution’’;

La déclaration du 5 juillet 2019 de certains Députés de la Majorité Présidentielle qui, se déclarant convaincus de la nécessité impérieuse de doter le pays d'une nouvelle constitution, demandent au Président de la République d'engager le processus référendaire y afférant, en vue du 3ème Mandat ;

Ces actions démontrent clairement à ceux qui en doutaient encore, la nature foncièrement manipulatrice de ce ‘’système’’, qui a pris le pouvoir d’Etat en otage en Guinée, au profit des intérêts égoïstes. Plus aucun doute n'est permis quant à la volonté de ces manipulateurs de tenter le passage en force d’une présidence à vie, à travers une hypothétique nouvelle constitution "sur mesure". Ce qu'on observe aujourd'hui de la part du pouvoir est en effet la mise en œuvre déterminée d'un plan certes brouillon, mais bien réel pour parvenir à ses fins.

Par ailleurs, le FNDC rappelle au peuple de Guinée et à tous les authentiques défenseurs de la démocratie que l'invocation de la souveraineté populaire n'est qu'un argument tout aussi fallacieux que malicieux, pour justifier un référendum dont le seul et unique objectif est d'assurer un troisième mandat ; puis, un quatrième mandat ou une présidence à vie pour Alpha Condé.

Face à ces actes de mépris des lois de la République par des individus sans conviction, le FNDC tient à réaffirmer son inébranlable résolution à s'opposer fermement, par tous les moyens conformes à la loi et à la légitimité de l'aspiration populaire, au projet de 3ème Mandat, porte d’entrée à la présidence à vie, que le Peuple de Guinée rejette de toutes ses forces. Le choix inaliénable et irréversible du Peuple est celui d’un Etat droit, qui garantit ‘’ Travail, Justice, Solidarité’’ pour toutes les filles et tous les fils de ce Pays, ainsi que la cohésion sociale. Il a fait le choix d’un Etat de Droit qui garantit l’égalité, la démocratie, le respect des lois et l’éthique dans la représentation du Peuple, contre la corruption, l’impunité, l’exclusion, la démagogie, la manipulation et le mensonge d’Etat.

Le Peuple de Guinée, par le biais du FNDC, s’oppose et s’opposera à la tenue forcée d'un référendum constitutionnel dont, ni l'opportunité, ni la pertinence, ne peuvent être prouvées, encore moins la crédibilité garantie dans un Pays incapable d’organiser la moindre élection transparente et à date.

Au lieu de soutenir une Constitution dont ils déclarent, sans gêne, ignorer le contenu, les membres du Gouvernement gagneraient mieux à mériter la confiance du Président de la République et le respect de leurs compatriotes, en affrontant dignement la multitude des graves et réels problèmes qui assaillent les populations guinéennes dans leur vie quotidienne et qui trouvent leurs racines dans la mal-gouvernance du pays.

Le FNDC félicite et remercie chaque citoyenne et citoyen, résident et de la diaspora, ainsi que les leaders traditionnels, religieux, sages et notabilités, femmes, jeunes, artistes, universitaires, cadres, journalistes, leaders syndicaux et de société civile, acteurs politiques, qui ont fait honneur à leur statut en s’appropriant les angoisses de notre peuple face au cynisme des fossoyeurs de l’Etat de droit, en refusant d'encourager et de soutenir le pouvoir dans ce projet de coup d'état civil d'un autre âge. Le FNDC les exhorte à maintenir et à renforcer cette posture qui a largement contribué aux cuisants échecs des manœuvres du pouvoir.

Car, si toutes les tentatives, de démagogues et d'apprentis politiciens corrompus, de faire illusion, quant à une vague de demandes populaires qui serviraient d'alibi pour le lancement du référendum constitutionnel, ont échoué ; c’est grâce aux actions d'information et à la mobilisation auxquelles chacun a contribué au sein du FNDC et de ses antennes aussi bien à l’intérieur et à l’extérieur de la Guinée.

Cependant, la persistance et l'entêtement de certains élémentset hauts Commis de l’Etat, à mettre en branle ce plan irresponsable et mal ficelé, utilisant la manipulation, la corruption, l'intimidation et des actes d’abus pour imposer et faire perdurer un pouvoir décrédibilisé et détesté, constituent des sources d'immenses risques pour les populations guinéennes, ainsi que pour la stabilité de la Guinée, de la sous-région et de toute l'Afrique Occidentale.

Pour répondre avec vigueur à ces démagogues le moment venu, le FNDC a adopté une stratégie, conforme à l’aliéna4 de l’article 21 de la Constitution, qui stipule que : ‘’Il (le Peuple) a le droit de résister à l’oppression’’. Cette stratégie prévoit des actions multiformes à entreprendre, afin de continuer plus efficacement la lutte et d’anticiper l’opérationnalisation de ses étapes successives, contre toute manipulation constitutionnelle qui anéantirait encore, et pour de longues années, les chances d'une alternance démocratique, ainsi que les très modestes progrès faits dans le processus de démocratisation de la Guinée. Une telle perspective est au détriment de la prospérité du peuple de Guinée, de la paix et de la sécurité dans la région, et serait un mépris inacceptable de tous les sacrifices matériels et humains consentis par notre Peuple pour la liberté et la dignité de toutes ses filles et de tous ses fils.

Le FNDC proclame avec force qu'il déploiera toute son intelligence et toute son énergie pour faire échec à la manipulation constitutionnelle et invite le peuple de Guinée à la vigilance et à la résistance. Des orientations et directives très claires seront progressivement et en temps utile données à toutes les antennes en Guinée et ailleurs, ainsi qu’à tous les acteurs et sympathisants de la lutte du FNDC, jusqu'à la victoire finale.

C'est pourquoi le FNDC en appelle encore une fois, à l'action de toutes les bonnes volontés en Afrique et de la communauté internationale, afin de faire entendre raison au Président Alpha Condé en lui faisant comprendre que la paix en Guinée et la stabilité dans la sous-région et la région, déjà aux prises avec les affres du terrorisme, valent bien plus que les mérites très discutables d'une nouvelle constitution.

Aux forces de défense et de sécurité, le peuple de Guinée vous a à l’œil et le FNDC vous exhorte d’être exclusivement au service de la loi et du peuple de Guinée pour éviter à notre pays une situation aux conséquences désastreuses pour la nation.

Vive la Démocratie ! Vive la Paix !

Que DIEU bénisse la Guinée !

Conakry, le Vendredi 30 août 2019