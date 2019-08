3ème mandat : « Nous affronterons qui que ce soit… », avertit Sidya Touré

CONAKRY-Dans un ton ferme, l’opposant Siya Touré a averti une nouvelle fois les promoteurs de la nouvelle Constitution censée ouvrir la voie d’un mandat de plus au Président Alpha Condé.

Le leader de l’Union des Forces Républicaines a assuré qu’il n’y a pas de divergence entre les partis de l’opposition autour de cette question.

« Nous sommes dans un Etat néant ! Est-ce qu’il y a un gouvernement ici ? NON. Est-ce qu’il y a un président de la République ? Non ! Est-ce qu’il y a une administration ? NON ! Quand vous voyez le pays dans les différents secteurs, vous savez qu’il n’y a plus d’Etat. Nous distraire avec des questions de troisième ou de cinquième mandat, franchement, c’est nous faire perdre notre temps, nous n’allons pas accepter cette idée », a martelé l’opposant. .

« Nous nous y opposerons par tous les moyens légaux à notre disposition…nous affronterons qui que ce soit sur cette question. Personne ne viendra imposer quoi que ce soit » a averti M. Touré.

Nous y reviendrons!

Une dépêche de Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com