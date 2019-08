La Banque Centrale lance un nouveau billet de 500 FG

Dans le cadre de la poursuite de la modernisation de sa famille de billets de banque entamée en 2015, la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) a le plaisir d’informer les agents économiques, de la mise en circulation à compter du mercredi 21 Août 2019, du nouveau billet de GNF 500, redimensionné et imprimé dans un nouveau design avec des éléments de sécurité améliorés.

· Aspects et Thématiques

Le design, les motifs et la texture de ce billet s’inscrivent dans la même évolution que les billets de la série 2015.

Au recto, il porte toujours à droite le portrait d’une jeune femme guinéenne et les armoiries de la République au centre du billet. Au verso, une exploitation minière au centre et un chapeau Bassari à gauche comme pour concilier le développement industriel et la valorisation de notre patrimoine culturel.

Ce nouveau billet, plus moderne et mieux sécurisé, est comme les autres billets, recouvert d’un vernis protecteur au recto et au verso, le rendant plus résistant et plus durable.

· Sécurité

Le billet comporte des signes de sécurité améliorés, modernes, visibles et non visibles qui le protègent de la contre façon.

· Informations complémentaires

Les anciens billets de GNF 500 conservent leur cours légal et continueront de circuler concomitamment avec les billets de la nouvelle série. Les billets des différentes séries seront donc acceptés sans distinction dans toutes les transactions.

Conakry, le 21 Août 2019

La Banque Centrale