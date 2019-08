Le Consortium SMB-Winning recrute un Conseiller Juridique…

Poste : Conseiller juridique

Lieu de travail : Conakry

Description des tâches :

· Fournir une assistance à l’équipe dirigeante, sur divers sujets juridiques guinéens (droit civil, droit du travail etc.) ;

· Collaborer avec la direction sur l’élaboration de stratégies de défense efficaces ;

· Rédigerles accords commerciaux / contrats avec les partenaires d’affaires et les autorités gouvernementales, en veillant à ce que les conditions soient en conformité et en accord avec les lois, les réglementations et la politique de l'entreprise. Ces accords et contrats couvrent des domaines tels que la gouvernance d'entreprise, les taxes, les échanges et transports internationaux, le développement d’entreprise, les investissements étrangers, la finance, etc ;

· Assurer le respect des règles et réglementations en vigueur par rapport aux règles et procédures en vigueur au sein du Consortium ;

· Se coordonner avec et faire des comptes rendus auprès du bureau à Singapour.

Compétences exigées :

· Être de nationalité guinéenne ;

· Être une titulaire d’une maîtrise en droit d’une université reconnue ;

· Être parfaitement bilingue (français, anglais) ;

· Maîtriser parfaitement au moins une langue nationale ;

· Avoir une bonne connaissance du contexte juridique guinéen et de l’OHADA ;

· Avoir au moins 5 ans d’expériences professionnelles dans le secteur des mines ou des infrastructures ;

· Être apte à travailler dans un environnement multiculturel.

Candidature

Le dossier de candidature devra comporter un CV, une lettre de motivation manuscrite, les copies des diplômes et au moins deux (2) références professionnelles, en français et en anglais.

Les dossiers doivent être envoyés EN ANGLAIS par email à l’adresse suivante : gaoxiaotian@winninggroup.com.sg

Pour plus d’informations sur le Consortium SMB-WINNING : http://smb-guinee.com/