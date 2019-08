Présidentielle de 2020 : Julien Dramou dévoile les ambitions de son mouvement

CONAKRY-Le mouvement la Nouvelle République a organisé ce dimanche 25 août 2019, une table ronde dans un réceptif hôtelier de la place. L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur les objectifs et ambitions de ce mouvement, né il y a seulement quelques mois.

Cette rencontre a mobilisé plusieurs jeunes issus de différentes structures dont des entrepreneurs. Cet échange entre Julien Dramou et ses invités a essentiellement tourné autour de la mission du mouvement la Nouvelle République et de son objectif.

Après plusieurs heures de fructueuses discussions, le Président fondateur du mouvement la Nouvelle République, Julien Dramou, a indiqué que les débats étaient orientés essentiellement autour d’une candidature indépendante aux prochaines élections présidentielles et sur l’opportunité de doter la Guinée d’une nouvelle constitution.

« L’objectif de cette rencontre était de répondre à l’invitation des jeunes leaders parce qu’ils voulaient savoir davantage sur le mouvement dont ils ont entendu parler. Dans les débats, il a été question de la nouvelle constitution, de la candidature indépendante en 2020. En plus de ces deux thèmes, nous avons globalement discuté de la vie politique de notre pays et la place de la jeunesse dans cette vie politique. Aujourd’hui, j’ai découvert qu’il y a une masse critique de jeunes qui sont tapis dans l’ombre qui ont envie de s’exprimer, de donner leur opinion sur la vie politique mais qui n’ont pas cette opportunité parce que tout simplement ils ne se retrouvent pas dans les structures classiques des partis politiques qui existent. Donc ils trouvent aujourd’hui que cette opportunité de mouvement est une bonne opportunité. Moi je trouve cela salutaire et je m’en réjouis », a expliqué Julien Dramou.

Il souligne que la création du Mouvement la nouvelle république est partie du constat selon lequel, la jeunesse guinéenne est habituée à suivre des leaders politiques et non à exprimer leur propre opinion. « Je me suis dit qu’avec cette plateforme de nouvelle République les jeunes pourront exprimer librement leur opinion. Donc l’objectif de la nouvelle république c’est de participer à l’enracinement de la démocratie dans notre pays. Cet enracinement de la démocratie passe essentiellement par la suppression des toutes les barrières d’exclusion qui sont dans notre constitution. Notre mission c’est de porter un candidat indépendant en 2020 parce que c’est ce qui complète la liberté individuelle des guinéens à exprimer leur opinion dans ce pays », a-t-il ajouté.

Interrogée à la fin de cette rencontre, Fatoumata Sylla l’une des participants trouve intéressante cette initiative, tout en prodiguant des conseils au Président du mouvement.

« Je pense que c’est une bonne initiative parce que c’est des cadres qui sont venus pour vraiment aider la Guinée. J’encourage ce mouvement, j’ai suivi l’intervention de tout un chacun. Vue le pouvoir en place et vue l’opposition qui est là ça ne serait pas facile, il y a un combat qui attend ce mouvement. Mais pour y arriver, ils doivent sensibiliser la population, motiver la jeunesse à les accompagner dans leur dynamique. J’interpelle tout le monde de les accompagner parce que pour une Guinée unie et prospère, nous devons vraiment nous lever pour prendre notre destin en main », a laissé entendre Fatoumata Sylla avant d’annoncer son adhésion aux idéaux de ce mouvement.

« Je suis partante à 100% parce que c’est un jeune qui s’est présenté et je vais mobiliser mes amis, mes connaissances à vraiment adhérer à ce mouvement pour qu’un jeune vienne au pouvoir en 2020 », a-t-elle conclu.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023