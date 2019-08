Homosexualité : Elhadj Sékhouna avertit les promoteurs de la nouvelle Constitution

CONAKRY-La nouvelle Constitution va-t-elle autoriser le mariage LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) en Guinée ? Elhadj Sékhouna Soumah vient d’exprimer cette crainte. Le Kountigui de la Basse Guinée a averti les promoteurs de la nouvelle Constitution que légaliser cette pratique Guinée sera contraire aux us, coutumes et pratiques religieuses du pays.

Farouchement opposé au troisième mandat, le chef coutumier soutient qu’on cherche le pouvoir pour aider son peuple et non pour contredire Dieu.

« Les gens qui disent de changer la constitution. Je ne veux pas entendre de mes oreilles qu’un homme peut se marier avec son ami homme. Si cela arrive, nous devenons un pays de non croyants. Une femme qui marie son amie femme, si cela est écrit, moi je n’ai pas vu cela. Mais vous m’avez dit cela. Et si cela est mis dans cette nouvelle constitution, c’est des gens qui ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu demain. Les musulmans ne veulent pas attendre ça », a averti le Kountigui de la basse Guinée.

Et d’ajouter : « On cherche le pouvoir pour aider son peuple, il ne faut pas chercher le pouvoir pour contredire Dieu. Cette personne qui écrit ça dans la constitution, doit savoir qu’elle a contredit Dieu. Autoriser qu’une femme se marie à une autre femme et qu’un homme se marie à un homme, cela ne va pas se faire ici. Parce que nous sommes dans un pays musulman. Cela n’est pas dans nos textes de loi et Dieu interdit cela. La personne qui a fabriqué cela sera en conflit avec Dieu », a averti ce leader d’opinion.

