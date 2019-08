Guinée : Qui a voulu présenter Alpha Condé comme un "anti-peul" ?

CONAKRY-Le président guinéen Alpha Condé a répondu à ses détracteurs ! Aux hommes politiques qui l’ont accusé d’être un anti-peulh, le Chef de l’Etat les renvoie devant les faits.

Alpha Condé rappelle que tous ses amis lorsqu’il s’opposait au régime de Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante issue de l'ethnie malinké, étaient de l’ethnie Peulhe.

« Il ne faut pas oublier que la première république était dirigée par un Malinké comme moi, Sékou Touré. Ce qui ne m’a pas empêché d’être l’un de ses principaux opposants. Au point qu’à l’époque beaucoup m’accusaient d’être instrumentalisé par les Peuls. Mes compagnons s’appelaient Alpha Sow, Barry Rafiou, Ba Ibrahim ou Lansana Condé Keita. Ils étaient en grande majorité des Peuls. Cela ne m’a jamais posé aucun problème », précise Alpha Condé.

Le chef de l’Etat point un doigt accusateur sur certains hommes politiques, qui pour servir leur agenda, l’ont accusé d’être un anti-peul.

« Plus tard, pour servir leur agenda, certains hommes politiques ont voulu me présenter comme un anti-peul. Ils sont allés jusqu’à menacer les personnalités peules qui voulaient me rejoindre, parfois même jusqu’à incendier leurs maisons. Il y avait de la peur. Mais elle est en train de disparaître progressivement. Je suis très optimiste, car aujourd’hui, nous sommes face à des problèmes concrets de développement économique », relate le Chef de l’Etat, interrogé sur l’ethnocentrisme en Guinée.

A suivre…

